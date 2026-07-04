Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей, серед них діти
Російські війська пізно ввечері 3 липня завдали чергового удару по житловій забудові міста Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу поранення різного ступеня важкості отримали вісім мирних мешканців. Серед постраждалих громадян виявилося двоє неповнолітніх дітей.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
Через обстріл постраждало восьмеро людей
Медики швидкої допомоги зафіксували осколкові поранення у 15-річного хлопця та 16-річної дівчини, які перебували в епіцентрі вибуху.
Також під удар потрапили дві жінки та чотири чоловіки віком від 20 до 66 років.
Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та приватний транспорт.
Як писали Новини.LIVE раніше, внаслідок обстрілу цивільного підприємства з виробництва пластикової тари у Дніпрі загинули шестеро мирних мешканців, у тому числі двоє будівельників.
Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни завдали масованих ударів по Сумщині. Через обстріли загинули п'ятеро людей, серед яких немовля. Ще десятки мирних жителів зазнали поранень.