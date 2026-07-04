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Головна Новини дня Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей, серед них діти

Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей, серед них діти

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 07:35
Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей
Рятувальники розбирають уламки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська пізно ввечері 3 липня завдали чергового удару по житловій забудові міста Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу поранення різного ступеня важкості отримали вісім мирних мешканців. Серед постраждалих громадян виявилося двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Через обстріл постраждало восьмеро людей

Медики швидкої допомоги зафіксували осколкові поранення у 15-річного хлопця та 16-річної дівчини, які перебували в епіцентрі вибуху.

Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей, серед них діти - фото 1
Наслідки обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Також під удар потрапили дві жінки та чотири чоловіки віком від 20 до 66 років.

Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей, серед них діти - фото 2
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та приватний транспорт.

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Понівечена квартира після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Як писали Новини.LIVE раніше, внаслідок обстрілу цивільного підприємства з виробництва пластикової тари у Дніпрі загинули шестеро мирних мешканців, у тому числі двоє будівельників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни завдали масованих ударів по Сумщині. Через обстріли загинули п'ятеро людей, серед яких немовля. Ще десятки мирних жителів зазнали поранень.

Запоріжжя обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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