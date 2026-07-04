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Главная Новости дня Удар РФ по Запорожью: ранены восемь человек, в том числе дети

Удар РФ по Запорожью: ранены восемь человек, в том числе дети

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 07:35
Удар РФ по Запоріжжю: поранені восьмеро людей
Спасатели разбирают завалы. Фото иллюстративное: ГСЧС

Поздно вечером 3 июля российские войска нанесли очередной удар по жилой застройке города Запорожья. В результате вражеского обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

В результате обстрела пострадали восемь человек

Медики скорой помощи зафиксировали осколочные ранения у 15-летнего юноши и 16-летней девушки, которые находились в эпицентре взрыва.

Удар РФ по Запорожью: ранены восемь человек, в том числе дети - фото 1
Последствия обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Также под удар попали две женщины и четыре мужчины в возрасте от 20 до 66 лет.

Удар РФ по Запорожью: ранены восемь человек, в том числе дети - фото 2
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частный транспорт.

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Разрушенная квартира после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в результате обстрела гражданского предприятия по производству пластиковой тары в Днепре погибли шесть мирных жителей, в том числе двое строителей.

Также Новини.LIVE писали, что россияне нанесли массированные удары по Сумской области. В результате обстрелов погибли пять человек, среди которых был младенец. Еще десятки мирных жителей получили ранения.

Запорожье обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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