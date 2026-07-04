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Главная Новости дня Россия атаковала Запорожье: пострадали пять человек, в том числе — ребенок

Россия атаковала Запорожье: пострадали пять человек, в том числе — ребенок

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 18:47
Россия атаковала Запорожье — пострадал 10-летний ребенок, горели десятки автомобилей
Медики и спасатели в машине скорой помощи. Фото: Запорожская ОВА

Вечером российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали пять мирных жителей, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Запорожье

По словам Федорова, ребёнка госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Россия атаковала Запорожье: пострадали пять человек, в том числе — ребенок - фото 1
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Четверо других пострадавших также получают необходимую медицинскую помощь.

Россия атаковала Запорожье: пострадали пять человек, в том числе — ребенок - фото 2
Сгоревшие автомобили. Фото: Запорожская ОВА

Удар привел к разрушению гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены частные жилые дома, а на одной из автостоянок вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил десятки автомобилей, часть из которых полностью сгорела.

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Сгоревший автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

На месте российской атаки работают спасатели, медики и правоохранители. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют масштабы разрушений. Информация о последствиях атаки уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 3 июля российские войска нанесли удар по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей, среди которых двое детей.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска 2 июля атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в здание спортивного комплекса с бассейном, где во время удара находились люди.

Запорожье война в Украине Запорожская ОВА
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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