Удар по Запорожью 11 июля — трое человек получили ранения

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

11 июля российские войска нанесли удар по Запорожью с помощью управляемых авиационных бомб. В результате вражеских обстрелов три женщины получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удар по Запорожью 11 июля

Федоров рассказал, что около 17:00 российские войска сбросили на город авиабомбы. В городе был виден дым после попадания. В результате вражеской атаки наблюдаются разрушения.

Разрушения после обстрелов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия атаки на Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Эвакуация раненой женщины. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"В Запорожье экстренные службы продолжают работу на месте попаданий вражеских кассетных бомб. Помощь медиков потребовалась трем женщинам", — сказал глава ОВА.

По его словам, на месте работают и спасатели, и полицейские. Всем пострадавшим оказывается помощь.

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Отметим, что пострадали также домашние животные местных жителей. Медики оказывают им помощь, а полицейские помогли их эвакуировать.

Эвакуация животных после обстрела. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оказывают помощь животному после обстрела. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Как писали Новини.LIVE, 11 июля Россия обстреляла Сумы авиабомбами. На данный момент подтверждена гибель пятерых человек, еще 17 получили ранения.

Кроме того, сегодня оккупанты нанесли удар ФАБами по Славянску. В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом погиб 67-летний мужчина. Еще трое гражданских лиц получили травмы.