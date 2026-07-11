Российский обстрел Сум 11 июля: погибли четверо, в том числе ребенок, есть раненые

Российский обстрел Сум 11 июля. Фото: Сумская областная государственная администрация

Российские оккупанты в субботу, 11 июля, нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и и.о. мэра Сум Артем Кобзар, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сум 11 июля

"На данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам", — сообщил Григоров.

Поврежденная многоэтажка в Сумах. Фото: Сумская ОВА

Кроме того, еще 17 человек получили ранения. Известно, что две российские КАБы ударили по людной зоне, где находились гражданские и автомобили. В частности, в эпицентре одного из ударов — дорога и остановка общественного транспорта.

Еще один российский удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

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В настоящее время трое человек находятся в тяжелом состоянии, а в больницы продолжают поступать пострадавшие. Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попаданий.

Последствия российского обстрела Сум 11 июля. Фото: Сумская ОВА

Спасательная операция продолжается. Также сохраняется угроза вражеских атак.

Кобзар отметил, что среди погибших есть ребенок — девочка.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, 11 июля Россия атаковала Славянск авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК, в результате чего есть погибший и раненые.

А 10 июля российские оккупанты нанесли удар КАБами по Запорожью. Противник убил одного человека и ранил 29.