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Головна Новини дня Росія обстріляла авіабомбами Суми: загинули четверо людей

Росія обстріляла авіабомбами Суми: загинули четверо людей

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 16:28
Російський обстріл Сум 11 липня: загинули четверо, серед них дитина, є поранені
Російський обстріл Сум 11 липня. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти у суботу, 11 липня, завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомили очільник Сумської ОВА Олег Григоров та в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сум 11 липня

"На цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах", — повідомив Григоров.

Російський обстріл Сум 11 липня
Пошкоджена багатоповерхвка в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Крім того, ще 17 отримали поранення. Відомо, що два КАБи Росії вдарили по людному місцю, де були цивільні та автомобілі. Зокрема, в епіцентрі одного з ударів — дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один російський удар був спрямований по обʼєкту інфраструктури

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Атака Росії на Суми 11 липня
Наслідки російського обстрілу Сум 11 липня. Фото: Сумська ОВА

Рятувальна операція продовжується. Також зберігається загроза ворожих атак.

Кобзар зазначив, що серед загиблих є дитина — дівчинка. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, 11 липня Росія атакувала Словʼянськ авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК, внаслідок чого є загиблий та поранені.

А 10 липня російські окупанти завдали удару КАБами по Запоріжжю. Противник вбив одну людину та поранив 29.

війна Суми обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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