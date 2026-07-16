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Главная Новости дня Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью

Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 21:08
Россия нанесла удары по Запорожью: трое погибших, разрушения и пожары
Спасатели тушат пожар. Фото: Запорожская ОВА

Днем 16 июля российские войска нанесли удар по Запорожью тремя авиационными бомбами. В результате атаки погибли как минимум три человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Оккупанты атаковали Запорожье

По словам Федорова, в результате вражеского удара зафиксированы масштабные разрушения и пожары. Повреждены жилые дома, а также ряд нежилых объектов.

Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью - фото 1
Россия атаковала Запорожье. Фото: скриншот

По данным МВД, пострадали 2 человека, среди которых — ребенок.

Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью - фото 2
Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Запорожья
Три человека погибли в результате удара КАБами по Запорожью - фото 3
Пожар в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия атаки, тушат пожары, расчищают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Запорожье Иван Федоров атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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