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Главная Новости дня В Запорожье уже 12 пострадавших из-за авиаудара РФ: среди них ребенок

В Запорожье уже 12 пострадавших из-за авиаудара РФ: среди них ребенок

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 02:55
Обстрел Запорожья 13 июля — пострадали 12 человек, в том числе один ребенок
Спасатели на месте нападения. Фото: ГСЧС Украины

В понедельник вечером, 13 июля, россияне обстреляли Запорожье ракетами КАБ. В результате обстрела были повреждены дома, а ближе к ночи число пострадавших возросло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС.

Что известно об атаке РФ на Запорожье 13 июля

В ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удары КАБами по Запорожью и пригороду. В результате вражеского обстрела в областном центре были разрушены дом и хозяйственное сооружение, а взрывной волной повреждены другие дома. Службы чрезвычайных ситуаций сразу же ликвидировали пожары.

"Возгорание, возникшее в месте попадания, спасатели оперативно ликвидировали. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом частные дома и транспортные средства. В пригороде пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке на территории дачного кооператива", — говорилось в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 18:50 было известно, что в результате вражеской атаки пострадали семь человек. Согласно сообщению от 22:35, в городе уже 12 пострадавших, среди них — 1 ребенок.

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"По одному из адресов во время обследования территории спасатели обнаружили еще один очаг возгорания. Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали пожар в жилом доме", — добавили в ГСЧС.

Обстріл Запоріжжя 13 липня - постраждали 12 людей
Сообщение ГСЧС о последствиях атаки РФ по Запорожью. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 11 июля россияне также нанесли авиаудар по Запорожью. В результате атаки пострадали четверо человек, они получили ранения.

Также мы писали, что 10 июля Запорожье также оказалось под ударом кассетных бомб. В результате обстрела погибли два человека и были зафиксированы разрушения.

Запорожье обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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