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Главная Новости дня Авиаудары по Запорожью: количество раненых возросло до четырех людей

Авиаудары по Запорожью: количество раненых возросло до четырех людей

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 00:44
Запорожье 11 июля 2026 года подверглось авиаударам
Женщина, пострадавшая в результате обстрела Запорожья, с представителями отряда быстрого реагирования и полицейскими. Фото: ГСЧС Запорожья

В субботу, 11 июля, армия РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Пострадали четверо людей. Они получили ранения.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия авиаударов по Запорожью 11 июля

Атака разрушила жилой дом и хозяйственную постройку. От взрывной волны и обломков пострадали прилегающие домовладения и транспортные средства.

Разрушения после обстрела Запорожья 11 июля 2026 года
Последствия обстрела Запорожья 11 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Помощь психологов ГСЧС понадобилась 16 людям, среди которых трое детей.

Психологи и полицейские помогают женщине, пострадавшей от обстрела Запорожья 11 июля 2026 года
Женщине, пострадавшей от авиаудара по Запорожью 11 июля 2026 года, оказывают помощь. Фото: ГСЧС Запорожья

Информацию о количестве пострадавших уточняют.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что вечером 10 июля россияне нанесли удар по Запорожью КАБами. Два человека погибли. Пострадавших — более трех десятков.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 11 июля Запорожье подверглось атаке управляемых авиабомб. Получили ранения женщины. Кроме того, пострадали животные.

Запорожье обстрелы Авиаудар
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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