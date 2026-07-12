Запорожье 11 июля 2026 года подверглось авиаударам

Женщина, пострадавшая в результате обстрела Запорожья, с представителями отряда быстрого реагирования и полицейскими. Фото: ГСЧС Запорожья

В субботу, 11 июля, армия РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Пострадали четверо людей. Они получили ранения.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия авиаударов по Запорожью 11 июля

Атака разрушила жилой дом и хозяйственную постройку. От взрывной волны и обломков пострадали прилегающие домовладения и транспортные средства.

Последствия обстрела Запорожья 11 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Помощь психологов ГСЧС понадобилась 16 людям, среди которых трое детей.

Женщине, пострадавшей от авиаудара по Запорожью 11 июля 2026 года, оказывают помощь. Фото: ГСЧС Запорожья

Информацию о количестве пострадавших уточняют.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что вечером 10 июля россияне нанесли удар по Запорожью КАБами. Два человека погибли. Пострадавших — более трех десятков.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 11 июля Запорожье подверглось атаке управляемых авиабомб. Получили ранения женщины. Кроме того, пострадали животные.