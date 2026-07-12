Запоріжжя 11 липня 2026 року опинилося під авіаударами

Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьох людей
У суботу, 11 липня, армія РФ завдала авіаційних ударів по Запоріжжю. Постраждали четверо людей. Вони зазнали поранень.
Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Наслідки авіаударів по Запоріжжю 11 липня
Атака зруйнувала житловий будинок і господарську споруду. Від вибухової хвилі та уламків постраждали прилеглі домоволодіння і транспортні засоби.
Допомога психологів ДСНС знадобилася 16 людям, серед яких троє дітей.
Інформацію щодо кількості травмованих уточнюють.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що ввечері 10 липня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Двоє людей загинули. Травмованих понад три десятки.
Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова писав, що 11 липня Запоріжжя опинилося під атакою керованих авіабомб. Зазнали поранень жінки. Крім того, постраждали тварини.