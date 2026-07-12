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Головна Новини дня Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьох людей

Авіаудари по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьох людей

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 00:44
Запоріжжя 11 липня 2026 року опинилося під авіаударами
Жінка, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя, із представниками загону швидкого реагування і поліцейськими. Фото: ДСНС Запоріжжя

У суботу, 11 липня, армія РФ завдала авіаційних ударів по Запоріжжю. Постраждали четверо людей. Вони зазнали поранень. 

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки авіаударів по Запоріжжю 11 липня 

Атака зруйнувала житловий будинок і господарську споруду. Від вибухової хвилі та уламків постраждали прилеглі домоволодіння і транспортні засоби.

Руйнування після обстрілу Запоріжжя 11 липня 2026 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Допомога психологів ДСНС знадобилася 16 людям, серед яких троє дітей

Психологи та поліцейські допомагають жінці, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя 11 липня 2026 року
Жінці, яка постраждала від авіаудару по Запоріжжю 11 липня 2026 року, надають допомогу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Інформацію щодо кількості травмованих уточнюють. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що ввечері 10 липня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Двоє людей загинули. Травмованих понад три десятки. 

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова писав, що 11 липня Запоріжжя опинилося під атакою керованих авіабомб. Зазнали поранень жінки. Крім того, постраждали тварини.

Запоріжжя обстріли Авіаудар
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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