Запоріжжя 11 липня 2026 року опинилося під авіаударами

Жінка, яка постраждала від обстрілу Запоріжжя, із представниками загону швидкого реагування і поліцейськими. Фото: ДСНС Запоріжжя

У суботу, 11 липня, армія РФ завдала авіаційних ударів по Запоріжжю. Постраждали четверо людей. Вони зазнали поранень.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки авіаударів по Запоріжжю 11 липня

Атака зруйнувала житловий будинок і господарську споруду. Від вибухової хвилі та уламків постраждали прилеглі домоволодіння і транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 11 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Допомога психологів ДСНС знадобилася 16 людям, серед яких троє дітей.

Жінці, яка постраждала від авіаудару по Запоріжжю 11 липня 2026 року, надають допомогу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Інформацію щодо кількості травмованих уточнюють.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що ввечері 10 липня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Двоє людей загинули. Травмованих понад три десятки.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова писав, що 11 липня Запоріжжя опинилося під атакою керованих авіабомб. Зазнали поранень жінки. Крім того, постраждали тварини.