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Головна Новини дня У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло чоловіка: загинули двоє людей

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло чоловіка: загинули двоє людей

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Дата публікації: 11 липня 2026 21:05
Удар по Запоріжжю 10 липня — загинули двоє людей
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія ввечері 10 липня атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом загинули двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Осбтріл Запоріжжя 11 липня

"Вже дві людини загинули внаслідок авіаудару по Запоріжжю, який стався напередодні", — йдеться у повідомленні.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу. Фото: ДСНС
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Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДСНС
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Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС
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Наслідки авіаудару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Крім того, травмовано 33 людини, серед них двоє дітей. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. На місці події працювали всі екстрені служби.

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Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни вдарили трьома авіаударами по Сумах. В Зарічному районі постраждала цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Під ворожими авіабомбами сьогодні також опинився Слов'янськ. Ворог бив "ФАБ-250" з УМПК внаслідок чого одна людина загинула, а троє цивільних отримали поранення. 

Запоріжжя обстріли Авіаудар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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