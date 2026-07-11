Удар по Запоріжжю 10 липня — загинули двоє людей

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія ввечері 10 липня атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом загинули двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Осбтріл Запоріжжя 11 липня

"Вже дві людини загинули внаслідок авіаудару по Запоріжжю, який стався напередодні", — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Наслідки авіаудару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Крім того, травмовано 33 людини, серед них двоє дітей.

Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. На місці події працювали всі екстрені служби.

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