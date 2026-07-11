Удар по Запорожью 10 июля — погибли два человека

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Вечером 10 июля российская оккупационная армия обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Всего погибли два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел Запорожья 11 июля

"Уже два человека погибли в результате авиаудара по Запорожью, который произошел накануне", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Последствия авиаудара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Кроме того, 33 человека получили травмы, среди них двое детей.

В настоящее время аварийно-спасательные работы уже завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы.

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