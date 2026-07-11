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Главная Новости дня В Запорожье из-под завалов достали тело мужчины: погибли два человека

В Запорожье из-под завалов достали тело мужчины: погибли два человека

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Дата публикации 11 июля 2026 21:05
Удар по Запорожью 10 июля — погибли два человека
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Вечером 10 июля российская оккупационная армия обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Всего погибли два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Обстрел Запорожья 11 июля

"Уже два человека погибли в результате авиаудара по Запорожью, который произошел накануне", — говорится в сообщении.

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Поисково-спасательные работы на месте обстрела. Фото: ГСЧС
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Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС
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Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС
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Последствия авиаудара по Запорожью. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Кроме того, 33 человека получили травмы, среди них двое детей.

В настоящее время аварийно-спасательные работы уже завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы.

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Как писали Новини.LIVE, 11 июля россияне нанесли три авиаудара по Сумам. В Заречном районе пострадала гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Под вражескими авиабомбами сегодня также оказался Славянск. Враг наносил удары "ФАБ-250" с УМПК, в результате чего один человек погиб, а трое гражданских получили ранения.

Запорожье обстрелы Авиаудар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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