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Главная Новости дня Удар РФ по Запорожью: из-под завалов извлекли два тела

Удар РФ по Запорожью: из-под завалов извлекли два тела

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Дата публикации 13 июля 2026 11:43
Атака РФ на Запорожье: погибли два человека
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье в результате российского удара беспилотником погибли два человека. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного дома. Еще 11 человек пострадали, среди них — 15-летний подросток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в понедельник, 13 июля.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Последствия российского удара по Запорожью

В результате ночного удара российских войск по Запорожью спасатели извлекли два тела из-под завалов многоквартирного дома, который был разрушен вражеским беспилотником.

Среди пострадавших — 15-летний юноша и 41-летняя женщина. Оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В результате российской атаки повреждения получили 11 многоквартирных домов, ещё один дом был сильно разрушен. В квартирах выбиты окна и повреждены балконы.

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Коммунальные службы города с ночи работают над ликвидацией последствий атаки. Специалисты уже закрыли оконные проемы OSB-плитами в шести многоквартирных домах и одном нежилом здании.

Работы по восстановлению поврежденных объектов продолжаются.

Всего за сутки российские войска нанесли 932 удара по 51 населенному пункту Запорожской области. Правоохранители получили 42 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

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Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 11 июля российские войска нанесли авиаудары по Запорожью, в результате чего пострадали четверо человек. Атака разрушила жилой дом и хозяйственную постройку, также были повреждены соседние дома и автомобили. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди которых трое детей.

Новини.LIVE также сообщали, что 10 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Запорожья, в результате чего погиб один человек. Среди раненых есть ребенок. В результате атаки повреждены здания, загорелись автомобили и жилой дом.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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