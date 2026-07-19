Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі: поранено провідницю

Росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі: поранено провідницю

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 08:51
Потяг Укрзалізниці обстріляли росіяни — порано провідницю
Пошкоджений поїзд після обстрілів. Фото: t.me/UkrzalInfo

Російські війська 19 липня завдали удару по пасажирському потягу у Запорізькій області. Людей вчасно евакуювали та довезли до Запоріжжя автобусами. Однак поранення отримала одна провідниця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Обстріл пасажирського поїзда на Запоріжжі

В УЗ розповіли, що окупанти атакували поїзд ударним дроном. На щастя, моніторингова група завчасно дала команду на евакуацію, тому обійшлося без постраждалих.

null
Зруйнований пасажирський поїзд. Фото: t.me/UkrzalInfo 
null
Наслідки удару по поїзду. Фото: t.me/UkrzalInfo

За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць, команда залізничків робить все на тому, щоб якнайшвидше надати їй допомогу. 

Людей довезли до Запоріжжя автобусами. Маршрут організували за сприяння Запорізької ОВА. 

Читайте також:

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 18 липня росіяни двічі атакували локомотив і вагони потяга на Запоріжжі. Усіх пасажирів і працівників залізниці оперативно перевели у безпечне місце.

Водночас економіст Олексій Кущ заявив, що удари РФ по залізниці можуть спричинити нову кризу в Україні. За його словами, під час атак уражаються не лише окремі ділянки залізниці, а й критично важливі елементи транспортної системи.

Укрзалізниця Запоріжжя поїзди обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації