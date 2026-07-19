Потяг Укрзалізниці обстріляли росіяни — порано провідницю

Росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі: поранено провідницю
Російські війська 19 липня завдали удару по пасажирському потягу у Запорізькій області. Людей вчасно евакуювали та довезли до Запоріжжя автобусами. Однак поранення отримала одна провідниця.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.
Обстріл пасажирського поїзда на Запоріжжі
В УЗ розповіли, що окупанти атакували поїзд ударним дроном. На щастя, моніторингова група завчасно дала команду на евакуацію, тому обійшлося без постраждалих.
За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць, команда залізничків робить все на тому, щоб якнайшвидше надати їй допомогу.
Людей довезли до Запоріжжя автобусами. Маршрут організували за сприяння Запорізької ОВА.
"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, 18 липня росіяни двічі атакували локомотив і вагони потяга на Запоріжжі. Усіх пасажирів і працівників залізниці оперативно перевели у безпечне місце.
Водночас економіст Олексій Кущ заявив, що удари РФ по залізниці можуть спричинити нову кризу в Україні. За його словами, під час атак уражаються не лише окремі ділянки залізниці, а й критично важливі елементи транспортної системи.