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Головна Новини дня Зеленський закликав прискорити постачання зброї після масованих ударів Росії

Зеленський закликав прискорити постачання зброї після масованих ударів Росії

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 13:52
Зеленський повідомив про наслідки ударів РФ по Запоріжжю, Херсону та Одесі й звернувся до партнерів
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нових російських ударів по Запоріжжю, Херсону та Одеській області. За його словами, окупанти знову били по цивільній інфраструктурі, що призвело до загибелі людей та численних поранень.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Що відомо про наслідки російських ударів

За словами Зеленського, у Запоріжжі триває рятувальна операція після удару керованими авіабомбами по житловому будинку.

Зеленський закликав прискорити постачання зброї після масованих ударів Росії - фото 1
Згорілі автівки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російська атака спричинила масштабну пожежу. Відомо про двох загиблих та кількох поранених.

"Росіяни атакували звичайну багатоповерхівку. Горять квартири з першого по сьомий поверх. Усі служби працюють на місцях — залучені рятувальники, медики, роблять усе, щоб допомогти людям", — зазначив президент.

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Атака на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Також під ударом опинився Херсон. Російські війська застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема FPV-дрони. Тут двоє поранених і одна загибла людина.

Крім того, Росія атакувала Одесу та область. За словами президента, ракета влучила у звичайний міський парк, а реактивні дрони пошкодили чотириповерховий житловий будинок і автомобілі. У місті двоє людей зазнали поранень, а в області пошкоджено три приватні житлові будинки.

Зеленський закликав прискорити постачання зброї після масованих ударів Росії - фото 3
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС України

Президент наголосив, що такі атаки вкотре доводять необхідність посилення міжнародної підтримки України. Він закликав партнерів не зволікати із запровадженням нового пакета санкцій проти Росії та пришвидшити постачання необхідного озброєння.

"Ухвалення 21-го санкційного пакета від Євросоюзу потрібне, як і підтримка нашої оборони. Все, що допомагає захищати життя, має реалізовуватися якнайскоріше", — підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, після зустрічей із командирами корпусів, які працюють на ключових напрямках фронту, президент України провів спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача. У межах засідання вперше організували прямий діалог між виробниками озброєння, військовими командирами, представниками оборонного блоку, фінансового сектору та профільних спеціальних служб для обговорення потреб фронту й прискорення забезпечення Сил оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 19 липня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Україні. Для атаки окупанти використали понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на Київ, а також запустили близько 120 ударних безпілотників. Унаслідок обстрілів у столиці зафіксували значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Володимир Зеленський зброя атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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