Ставка Зеленського: військові, уряд і виробники зброї узгодили ключові кроки

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, за результатами кількаденного спілкування з командирами корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, провів спеціальне засідання Ставки. Уперше був прямий діалог між провідними виробниками зброї, бойовими командирами, які її застосовують, а також Міноборони, Мінфіном і ключовими спеціальними службами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Спеціальне засідання Ставки

Зеленський зазначив, що у Ставці участь взяли:

командувач ДШВ ЗСУ;

командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, "Хартії" та "Азову";

представники цвіту нового українського оборонного сектору.

Засідання Ставки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переважна частина питань має суто практичний характер — реальні потреби фронту, затримки в постачанні, проблеми із закупівлями, потреба в додатковому фінансуванні та контрактах. Йдеться, зокрема, про дрони різних типів і НРК, далекобійні артснаряди, необхідні майже на всіх активних напрямках, а також інше обладнання.

Сторони домовилися, що буде започаткований регулярний формат такого спілкування між корпусами, виробниками та урядовими структурами за координації Міноборони та РНБО.

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"Окремо обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України", — зазначив глава держави.

Зеленський каже, що продовжить визначати, які корективи в стратегію оборони України варто внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Крім того, багато питань стосовно протиповітряної оборони, а також завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії.

"Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість і змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які захищають наші позиції і знищують російські сили. Слава Україні!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 липня Зеленський повідомив про зустріч із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком. Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, подальші кроки в обороні держави та важливість зваженого планування змін у військовій стратегії.

Крім того, сьогодні Зеленський зустрівся із командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським. Зокрема, вони зосередилися на підвищенні технологічності Сил оборони, зокрема на розширенні використання безпілотників різних типів.