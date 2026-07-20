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Головна Новини дня Зеленський обговорив із Прокопенком зміни у стратегії захисту України

Зеленський обговорив із Прокопенком зміни у стратегії захисту України

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 18:15
Зеленський зустрівся з Денисом Прокопенком — обговорили стратегію оборони та обміни полоненими
Володимир Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком. За словами глави держави, під час розмови вони детально обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборони України та необхідність ретельно прораховувати всі зміни у військовій стратегії.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського й Прокопенка

Зеленський зазначив, що високо цінує професійний підхід Прокопенка та його увагу до деталей під час підготовки пропозицій щодо захисту держави.

"Дуже змістовна розмова з Денисом Прокопенком. Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей", — наголосив президент.

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Володимир Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням повернення українських захисників із російського полону. Президент запевнив, що Україна продовжує працювати над проведенням наступних обмінів і не припиняє зусиль для визволення своїх громадян.

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"Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Памʼятаємо про наших людей", — підкреслив Зеленський.

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Денис Прокопенко. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

За словами глави держави, усі рішення щодо подальших кроків у сфері оборони мають бути максимально виваженими, прорахованими та перевіреними, щоб забезпечити ефективний захист України та її військових.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігорем Оболєнським. Під час розмови сторони обговорили розвиток підрозділу, потреби війська та питання посилення технологічних можливостей Сил оборони України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський провів робочу зустріч із командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови сторони детально обговорили ситуацію на передовій, перспективи розвитку подій на ключових напрямках фронту та подальші кроки для посилення оборони України.

Володимир Зеленський Денис Прокопенко обмін полоненими
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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