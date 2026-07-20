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Главная Новости дня Зеленский обсудил с Прокопенко изменения в стратегии защиты Украины

Зеленский обсудил с Прокопенко изменения в стратегии защиты Украины

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 18:15
Зеленский встретился с Денисом Прокопенко — обсудили стратегию обороны и обмен пленными
Владимир Зеленский с командирами. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко. По словам главы государства, в ходе беседы они подробно обсудили ситуацию на фронте, перспективы обороны Украины и необходимость тщательно просчитывать все изменения в военной стратегии.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Прокопенко

Зеленский отметил, что высоко ценит профессиональный подход Прокопенко и его внимание к деталям при подготовке предложений по защите государства.

"Очень содержательный разговор с Денисом Прокопенко. Спасибо за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям", — подчеркнул президент.

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Зеленский обсудил с Прокопенко изменения в стратегии защиты Украины - фото 1
Владимир Зеленский с командирами. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам возвращения украинских защитников из российского плена. Президент заверил, что Украина продолжает работать над проведением следующих обменов и не прекращает усилий по освобождению своих граждан.

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"Работаем и для того, чтобы состоялись следующие обмены пленных. Помним о наших людях", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с Прокопенко изменения в стратегии защиты Украины - фото 2
Денис Прокопенко. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По словам главы государства, все решения относительно дальнейших шагов в сфере обороны должны быть максимально взвешенными, просчитанными и проверенными, чтобы обеспечить эффективную защиту Украины и ее военных.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командиром 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорем Оболенским. В ходе беседы стороны обсудили развитие подразделения, потребности войск и вопросы укрепления технологических возможностей Сил обороны Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский провел рабочую встречу с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким. В ходе беседы стороны подробно обсудили ситуацию на передовой, перспективы развития событий на ключевых направлениях фронта и дальнейшие шаги по укреплению обороны Украины.

Владимир Зеленский Денис Прокопенко обмен пленными
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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