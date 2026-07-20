Зеленский встретился с командиром Хартии: обсуждали дроны

Владимир Зеленский во время встречи с Игорем Оболенским 20 июля 2026 года. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командиром 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорем Оболенским. Глава государства поблагодарил военного за развитие подразделения и обсудил с ним вопросы, требующие дополнительных решений. Особое внимание стороны уделили технологичности Сил обороны и максимально широкому применению дронов всех типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 20 июля.

Зеленский обсудил применение дронов с командиром Оболенским

По словам Владимира Зеленского, во время встречи он выразил благодарность Игорю Оболенскому за развитие "Хартии". Также собеседники обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Особое внимание уделили развитию технологического потенциала украинских Сил обороны и безопасности, ведь, как подчеркнул глава государства, максимально широкое применение беспилотников всех типов является одним из ключевых приоритетов.

"Поблагодарил Игоря Оболенского за развитие "Хартии" и обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет. Слава Украине!", — написал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 июля Владимир Зеленский провел встречу с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким. В ходе беседы обсудили текущую ситуацию на фронте, перспективы развития событий и стратегию действий украинских военных. Глава государства поблагодарил защитников Украины за службу.

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Новини.LIVE также писали, что 20 июля Зеленский встретился с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком, чтобы обсудить стратегию защиты государства, сотрудничество с партнерами и реализацию договоренностей по поставкам. Также глава государства провел беседу с командующим объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.