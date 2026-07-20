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Головна Новини дня Застосування дронів та безпека: Зеленський поговорив з командиром "Хартії"

Застосування дронів та безпека: Зеленський поговорив з командиром "Хартії"

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Дата публікації: 20 липня 2026 17:10
Зеленський зустрівся з командиром Хартії: говорили про дрони
Володимир Зеленський під час зустрічі з Ігорем Оболєнським 20 липня 2026 року. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командиром 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігорем Оболєнським. Глава держави подякував військовому за розвиток підрозділу та обговорив із ним питання, які потребують додаткових рішень. Окрему увагу сторони приділили технологічності Сил оборони та максимально широкому застосуванню дронів усіх типів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у понеділок, 20 липня.

Зеленський обговорив застосування дронів з командиром Оболєнським

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі він висловив подяку Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії". Також співрозмовники обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Окрему увагу приділили розвитку технологічних спроможностей українських Сил оборони та безпеки, адже, як наголосив глава держави, максимально широке застосування безпілотників усіх типів є одним із ключових пріоритетів.

"Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії" та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет. Слава Україні!" — написав Зеленський.

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Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 20 липня Володимир Зеленський провів зустріч із командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови обговорили поточну ситуацію на фронті, перспективи розвитку подій та стратегію дій українських військових. Глава держави подякував захисникам України за службу.

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Новини.LIVE також писали, що 20 липня Зеленський зустрівся із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, щоб обговорити стратегію захисту держави, співпрацю з партнерами та реалізацію домовленостей щодо постачання. Також глава держави провів розмову з командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим.

Володимир Зеленський ЗСУ українські військові
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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