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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Білецьким: сторони обговорили ситуацію на фронті

Зеленський зустрівся з Білецьким: сторони обговорили ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 16:15
Зеленський зустрівся з Андрієм Білецьким — про що говорили
Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті, а також перспективи розвитку подій на ключових напрямках.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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