Зеленський зустрівся з Андрієм Білецьким — про що говорили

Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті, а також перспективи розвитку подій на ключових напрямках.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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