Зеленський зустрівся з Андрієм Білецьким — про що говорили

Зеленський зустрівся з Білецьким: сторони обговорили ситуацію на фронті
Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 16:15
Зеленський з командирами. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким. Під час розмови сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті, а також перспективи розвитку подій на ключових напрямках.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама