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Главная Новости дня Зеленский провел Ставку с командирами корпусов и производителями оружия

Зеленский провел Ставку с командирами корпусов и производителями оружия

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Дата публикации 20 июля 2026 22:32
Ставка Зеленского: военные, правительство и производители оружия согласовали ключевые шаги
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, по итогам нескольких дней общения с командирами корпусов, выполняющими важнейшие боевые задачи, провел специальное заседание Ставки. Впервые состоялся прямой диалог между ведущими производителями оружия, боевыми командирами, которые его применяют, а также Минобороны, Минфином и ключевыми спецслужбами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Специальное заседание Штаба

Зеленский отметил, что в Ставке приняли участие:

  • командующий ДШВ ВСУ;
  • командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, «Хартии» и "Азова";
  • представители элиты нового украинского оборонного сектора.
Засідання Ставки а участю командирів корпусів і виробників зброї
Заседание Штаба. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Подавляющая часть вопросов носит сугубо практический характер — реальные потребности фронта, задержки в поставках, проблемы с закупками, потребность в дополнительном финансировании и контрактах. Речь идет, в частности, о дронах различных типов и НРК, дальнобойных артиллерийских снарядах, необходимых почти на всех активных направлениях, а также о прочем оборудовании.

Стороны договорились, что будет введен регулярный формат такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации со стороны Минобороны и СНБО.

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"Отдельно обсудили конкретные показатели дефектов продукции, выявленные на уровне применения в боевых подразделениях. Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо. На завтра назначил встречи еще с другими командирами корпусов: отзыв должен поступить от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины", — отметил глава государства.

Зеленский говорит, что продолжит определять, какие коррективы в стратегию обороны Украины следует внести и какие приоритеты в производстве и снабжении войск должны быть реализованы как можно быстрее.

Кроме того, было затронуто много вопросов, касающихся противовоздушной обороны, а также задач для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии.

"Благодарен всем сегодня за открытость, искренность и содержательность. Украина должна войти в август максимально укреплённой и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому воину, каждому подразделению, которые защищают наши позиции и уничтожают российские силы. Слава Украине!" — добавил украинский лидер.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 20 июля Зеленский сообщил о встрече с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко. В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, дальнейшие шаги по обороне государства и важность взвешенного планирования изменений в военной стратегии.

Кроме того, сегодня Зеленский встретился с командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским. В частности, они сосредоточились на повышении технологичности Сил обороны, в том числе на расширении использования беспилотников различных типов.

Владимир Зеленский война Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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