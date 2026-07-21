Зеленский провел совещание с командирами корпусов ВСУ: обсудили ситуацию на фронте, ПВО и защиту приграничных районов

Зеленский обсудил с командирами корпусов потребности фронта и защиту от российских дронов
Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 15:13
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного этапа встреч с командирами армейских корпусов. Стороны обсудили наиболее насущные потребности украинской армии, ситуацию на ключевых участках фронта и дальнейшую стратегию обороны государства.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новиини.LIVE.
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