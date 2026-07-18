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Главная Новости дня В армии будут перемены: Зеленский говорил с Федоровым и Сырским

В армии будут перемены: Зеленский говорил с Федоровым и Сырским

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 21:05
В армии будут перемены: Зеленский говорил с Федоровым и Сырским
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел беседы с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он подчеркнул, что прислушивается к людям. По его словам, решения, касающиеся армии, будут выработаны.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении в субботу, 18 июля, передает Новини.LIVE.

Зеленский беседовал с Федоровым и Сырским

Новость дополняется...

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Автор:
Аркадий Пастула
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