Будуть зміни в армії: Зеленський говорив з Федоровим і Сирським
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Дата публікації: 18 липня 2026 21:05
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він наголосив, що чує людей. За його словами, рішення щодо армії будуть напрацьовані.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 18 липня, передає Новини.LIVE.
Зеленський говорив з Федоровим і Сирським
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