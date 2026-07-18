Wildberries — після удару ЗСУ в РФ палають склади логістичного комплексу

Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

Під Москвою в Росії горять склади логістичного центру Wildberries. Напередодні Сили оборони атакували регіон дронами.

Як повідомляє Новини.LIVE, цю інформацію підтвердив 1 окремий Центр Сил безпілотних систем.

Удар по складах Wildberries в Росії

"Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Росії. Фото: кадр з відео

У СБС зауважили, "коли працює карма, вогнегасники дикому суспільству вже не допомагають".

Зазначимо, Wildberries — найбільший російський маркетплейс, заснований у 2004 році. Компанія має розгалужену мережу логістичних центрів і складів по всій Росії, через які проходить основний потік товарів для онлайн-замовлень.

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У ніч на 18 липня 2026 року під час масованої атаки безпілотників повідомлялося про ураження логістичних об'єктів Wildberries у Котовську Тамбовської області та в Електросталі Московської області.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, РФ зупинила судноплавство в Азовському морі після атак. За даними видання, під удар потрапили 13 російських суден, серед яких 10 танкерів.

Водночас Володимир Зеленський заявив про ураження НПЗ у Башкортостані, розташованому приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Водночас у Краснодарському краї українські військові завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу.