Зеленський провів нараду з командирами корпусів ЗСУ: обговорили фронт, ППО та захист прикордоння

Зеленський обговорив із командирами корпусів потреби фронту та захист від російських дронів
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Дата публікації: 21 липня 2026 15:13
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового етапу зустрічей із командирами армійських корпусів. Сторони обговорили найнагальніші потреби українського війська, ситуацію на ключових ділянках фронту та подальшу стратегію оборони держави.
Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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