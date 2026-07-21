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Головна Новини дня Зеленський обговорив із командирами корпусів потреби фронту та захист від російських дронів

Зеленський обговорив із командирами корпусів потреби фронту та захист від російських дронів

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 15:13
Зеленський провів нараду з командирами корпусів ЗСУ: обговорили фронт, ППО та захист прикордоння
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового етапу зустрічей із командирами армійських корпусів. Сторони обговорили найнагальніші потреби українського війська, ситуацію на ключових ділянках фронту та подальшу стратегію оборони держави.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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