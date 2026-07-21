Зеленський провів нараду з командирами корпусів ЗСУ: обговорили фронт, ППО та захист прикордоння

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового етапу зустрічей із командирами армійських корпусів. Сторони обговорили найнагальніші потреби українського війська, ситуацію на ключових ділянках фронту та подальшу стратегію оборони держави.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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