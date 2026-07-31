Выиграет ли Украина войну сейчас: Зеленский оценил ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент ни одна из сторон не может говорить о победе в войне. В то же время, по его словам, Украина сохраняет свою государственность и независимость, а России не удалось захватить инициативу на поле боя. Так глава государства оценил текущую ситуацию на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу Fox News.

Зеленский высказался о ситуации на поле боя и шансах Украины и РФ

По словам Зеленского, если оценивать нынешнюю ситуацию на фронте, то Украина не может сказать, что уже выигрывает войну. В то же время он подчеркнул, что и Россия не достигла своей цели.

"Не выиграет. Мы не выиграем, и они не выиграют", — сказал президент.

Глава государства отметил, что для Украины победа прежде всего означает сохранение собственного государства и независимости.

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"Между нами говоря, победить — это не потерять нашу страну и независимость. С этой точки зрения мы побеждаем", — подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что в нынешних условиях важно не допустить, чтобы стратегическая инициатива на поле боя перешла к России. Именно это, по его словам, является одним из ключевых факторов в ходе войны.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что потери России в войне против Украины составляют около 700 тысяч убитых. По его словам, ещё примерно миллион российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Также Зеленский сообщил, что современная война быстро меняется, поэтому Украина должна постоянно развивать военные технологии и беспилотные системы. По его словам, технологическое преимущество позволяет эффективнее противостоять российской армии и сохранять жизни украинских военных, ведь у России значительно больше человеческих ресурсов. Именно поэтому Украина должна опережать противника в сфере инноваций.