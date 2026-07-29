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Война меняется: Зеленский заявил о важности технологий

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 10:18
Зеленский заявил о важности развития военных технологий Украины
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за постоянных изменений на поле боя государство должно быстро развивать военные технологии и адаптироваться к новым вызовам. По его словам, технологическое превосходство помогает спасать жизни украинских военных.

Об этом глава государства сообщил во время беседы с журналистом Fox News, передает Новини.LIVE.

Украина делает ставку на развитие miltech

Владимир Зеленский отметил, что современная война постоянно меняется, поэтому решения, которые эффективны сегодня, уже через несколько месяцев могут утратить свое преимущество.

По его словам, в Украине сейчас работают сотни компаний в сфере военных технологий, которые занимаются разработкой и совершенствованием беспилотных систем. Именно развитие дронов и других технологических решений остается одним из ключевых направлений оборонной отрасли.

Президент подчеркнул, что Украина должна опережать Россию в технологическом развитии, поскольку это позволяет эффективнее противостоять врагу и снижать риски для военных.

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"Ведь у Путина больше людей, чем у нас, и мы должны беречь людей и использовать технологии вместо людей", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что дальнейшее совершенствование военных технологий является одним из важных факторов в борьбе против российской агрессии.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ход войны против России претерпел изменения, и российская сторона больше не обладает полной стратегической инициативой. По его словам, Украина укрепила свои оборонные возможности и продолжает получать необходимую поддержку от международных партнеров.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны и готова согласиться на перемирие, которое позволило бы перейти к содержательному дипломатическому процессу. В то же время, по его словам, Россия не демонстрирует готовности к такому шагу.

Владимир Зеленский война в Украине военные технологии
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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