Зеленський заявив про важливість розвитку військових технологій України

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через постійні зміни на полі бою держава має швидко розвивати військові технології та адаптуватися до нових викликів. За його словами, технологічна перевага допомагає зберігати життя українських військових.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістом Fox News, передає Новини.LIVE.

Україна робить ставку на розвиток miltech

Володимир Зеленський зазначив, що сучасна війна постійно змінюється, тому рішення, які ефективні сьогодні, вже через кілька місяців можуть втратити свою перевагу.

За його словами, в Україні зараз працюють сотні компаній у сфері військових технологій, які займаються розробкою та вдосконаленням безпілотних систем. Саме розвиток дронів та інших технологічних рішень залишається одним із ключових напрямів оборонної галузі.

Президент наголосив, що Україна має випереджати Росію у технологічному розвитку, оскільки це дозволяє ефективніше протидіяти ворогу та зменшувати ризики для військових.

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"Бо в Путіна більше людей, ніж у нас, і ми маємо берегти людей та використовувати технології замість людей", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що подальше вдосконалення військових технологій є одним із важливих факторів у боротьбі проти російської агресії.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що перебіг війни проти Росії зазнав змін, і російська сторона більше не володіє повною стратегічною ініціативою. За його словами, Україна зміцнила свої оборонні можливості та продовжує отримувати необхідну підтримку від міжнародних партнерів.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшому припиненні війни та готова погодитися на перемир’я, яке дозволило б перейти до змістовного дипломатичного процесу. Водночас, за його словами, Росія не демонструє готовності до такого кроку.