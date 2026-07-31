Зеленский заявил, что в ходе войны Россия потеряла 700 тысяч солдат убитыми

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил обновленную оценку потерь российской армии в войне против Украины. По его словам, общие потери войск РФ уже достигли 1,6 млн человек. Из них около 700 тысяч российских военнослужащих были убиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Fox News.

Зеленский о потерях армии РФ в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу Fox News озвучил оценку потерь российской армии с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия уже потеряла 1,6 млн военнослужащих, из которых почти половина — безвозвратные потери.

Озвучивая эти данные, глава государства подчеркнул, что число погибших российских военных составляет около 700 тысяч человек.

"Россияне потеряли на войне 1,6 млн солдат, 700 тыс. из них — убитыми", — сказал Зеленский.

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Новини.LIVE сообщали, что в начале июня 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет в войне против Украины от 30 до 35 тысяч военных, при этом продолжая наращивать производство вооружений. По словам главы государства, РФ способна выпускать около 120 баллистических ракет ежемесячно, а также другие типы ракет, что позволяет оккупантам регулярно осуществлять массированные атаки и поддерживать ракетный террор против Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Зеленский заявлял, что с начала 2026 года потери российской армии на фронте превысили 145 тысяч военнослужащих. По словам главы государства, среди них почти 86 тысяч — убиты, не менее 59 тысяч — тяжелоранены, а более 800 оккупантов попали в плен. Зеленский также подчеркнул, что украинские военные продолжают успешные боевые операции и наносят удары по целям как на фронте, так и в тылу РФ.