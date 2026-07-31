Зеленський заявив, що на війні РФ втратила 700 тисяч солдатів убитими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський озвучив оновлену оцінку втрат російської армії у війні проти України. За його словами, загальні втрати військ РФ уже сягнули 1,6 млн осіб. Із них близько 700 тисяч російських військових були вбиті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

Зеленський про втрати армії РФ на війні

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському телеканалу Fox News назвав оцінку втрат російської армії від початку повномасштабної війни. За його словами, Росія вже втратила 1,6 млн військовослужбовців, з яких майже половина — безповоротні втрати.

Озвучуючи ці дані, глава держави наголосив, що кількість загиблих російських військових становить близько 700 тисяч осіб.

"Росіяни втратили на війні 1,6 млн солдатів, 700 тис. з них — убитими", — сказав Зеленський.

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Новини.LIVE інформували, що на початку червня 2026 року Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця втрачає на війні проти України від 30 до 35 тисяч військових, водночас продовжуючи нарощувати виробництво озброєння. За словами глави держави, РФ здатна випускати близько 120 балістичних ракет щомісяця, а також інші типи ракет, що дозволяє окупантам регулярно здійснювати масовані атаки та підтримувати ракетний терор проти України.

Новини.LIVE також писали, що раніше Зеленський заявляв, що від початку 2026 року втрати російської армії на фронті перевищили 145 тисяч військових. За словами глави держави, серед них майже 86 тисяч — убиті, щонайменше 59 тисяч — важкопоранені, а понад 800 окупантів потрапили в полон. Зеленський також наголосив, що українські військові продовжують успішні бойові операції та завдають ударів по цілях як на фронті, так і в тилу РФ.