Зеленський: Росія щомісяця виробляє близько 120 балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російська армія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч своїх солдатів. При цьому Кремль спроможний випускати близько 120 балістичних ракет щомісяця. Такої кількості зброї окупантам цілком вистачає для проведення кількох нових великих атак.

Як пише Новини.LIVE, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з делегацією НАТО у Києві.

Проблеми російської армії

За травень російськи війська практично не здобули результатів на полі бою. Скорочення чисельності угруповання стало серйозною проблемою для командування РФ, а величезна кількість ліквідованих солдатів сильно вимиває людський ресурс загарбників.

Щодо конкретних цифер щомісячних втрат ворога, то за словами Володимира Зеленського, з загальних втрат близько 63% — вбиті, ще 37% — тяжкопоранені.

Водночас Кремль масово виготовляє різні типи ракет для щоденних обстрілів наших міст. Наразі РФ спроможна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця.

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"І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють", — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна щорічно спрямовує на виробництво власної зброї до 50 мільярдів доларів. Це повністю збігається з курсом Дональда Трампа, який вимагав від європейців більше дбати про власний захист.

Також Новини.LIVE цитували Володимира Зеленського, який наголосив: якщо РФ битиме по нас, ми будемо робити те саме. Президент заявив, що Україна відповідає на російські масовані атаки, завдаючи ударів по об’єктах, які вважає законними військовими цілями.