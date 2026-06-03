Зеленський: Україна спрямовує на зброю 50 млрд доларів на рік

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна разом із країнами Європи зараз активно розробляє власну нову систему ППО. Паралельно на виробництво різної зброї наша держава спрямовує близько 45–50 мільярдів доларів щорічно. Володимир Зеленський каже, що це повністю збігається з курсом Дональда Трампа, який вимагав від європейців більше дбати про захист.

Як пишуть Новини.LIVE, про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, цитує УНІАН.

Спільна робота з НАТО

Над цим складним проєктом Київ працює разом із Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією та іншими країнами. Внески до програми PURL уже офіційно підтвердили шість держав.

Президент наголосив, що Європі "необхідно більш оперативно просуватися в проєкті власної протиракетної оборони", бо час підтискає.

Щоденні поставки ракет для ППО

Водночас на тлі чуток про дефіцит американських снарядів генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що ракети PAC-2 та PAC-3 надходять в Україну безперебійно та щодня.

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"Сьогодні багато союзників висловили готовність продовжувати платити та вносити внески до програми PURL", — заявив генсек НАТО.

Також він підкреслив, що поточні бойові дії на ці поставки зараз не впливають.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський провів зустріч з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У рамках бесіди йшлося про роботу над зміцненням української ППО, а також швидку ймовірність вступу України до Євросоюзу.

Також ми повідомляли, що Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. За словами Володимира Зеленського, антибалістичні системи нині стали глобальним дефіцитом через війну з Іраном.