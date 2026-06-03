Зеленский: Украина направляет на оружие 50 млрд долларов в год

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Украина направляет 45-50 миллиардов долларов в год на производство различных видов оружия. В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot до сих пор ежедневно бесперебойно поставляются в Украину.

Как пишут Новости.LIVE, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией НАТО в Киеве.

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