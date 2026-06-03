Зеленський домовився з Норвегією про захист від балістики

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Україна активно працює з європейськими партнерами над створенням сильної системи оборони від повітряних загроз. Наразі готуються нові спеціальні формати роботи та зустрічі для реалізації цих оборонних планів найближчим часом. Вже зараз Норвегія підтвердила повну готовність надавати необхідну допомогу для закриття неба від ворожих запусків.

Як пишуть Новини.LIVE, про це президент України Володимир Зеленський розповів за підсумками розмови з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

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