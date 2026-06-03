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Главная Новости дня Зеленский договорился с Норвегией о защите от баллистики

Зеленский договорился с Норвегией о защите от баллистики

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 15:57
Зеленский договорился с Норвегией о защите от баллистики
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Украина активно работает с европейскими партнерами над созданием сильной системы обороны от воздушных угроз. Сейчас готовятся новые специальные форматы работы и встречи для реализации этих оборонных планов в ближайшее время. Уже сейчас Норвегия подтвердила полную готовность оказывать необходимую помощь для закрытия неба от вражеских запусков.

Как пишут Новини.LIVE, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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