Зеленский договорился с Норвегией о защите от баллистики

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Украина активно работает с европейскими партнерами над созданием сильной системы обороны от воздушных угроз. Сейчас готовятся новые специальные форматы работы и встречи для реализации этих оборонных планов в ближайшее время. Уже сейчас Норвегия подтвердила полную готовность оказывать необходимую помощь для закрытия неба от вражеских запусков.

Как пишут Новини.LIVE, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

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