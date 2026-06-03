Зеленский: Россия ежемесячно производит около 120 баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российская армия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч своих солдат. При этом Кремль способен выпускать около 120 баллистических ракет ежемесячно. Такого количества оружия оккупантам вполне хватает для проведения нескольких новых крупных атак.

Как пишет Новини.LIVE, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с делегацией НАТО в Киеве.

Проблемы российской армии

За май российские войска практически не получили результатов на поле боя. Сокращение численности группировки стало серьезной проблемой для командования РФ, а огромное количество ликвидированных солдат сильно вымывает человеческий ресурс захватчиков.

Что касается конкретных цифр ежемесячных потерь врага, то по словам Владимира Зеленского, из общих потерь около 63% — убитые, еще 37% — тяжелораненые.

В то же время Кремль массово производит различные типы ракет для ежедневных обстрелов наших городов. Сейчас РФ способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно.

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"И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет. Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина ежегодно направляет на производство собственного оружия до 50 миллиардов долларов. Это полностью совпадает с курсом Дональда Трампа, который требовал от европейцев больше заботиться о собственной защите.

Также Новини.LIVE цитировали Владимира Зеленского, который подчеркнул: если РФ будет бить по нам, мы будем делать то же самое. Президент заявил, что Украина отвечает на российские массированные атаки, нанося удары по объектам, которые считает законными военными целями.