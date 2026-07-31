Зеленский сообщил о новых атаках ВСУ на РФ 31 июля

Срочная новость

Мы продолжаем наносить наши «дипстрайки» и «мидстрайки» по объектам российской инфраструктуры, обслуживающей российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций — это всегда справедливые ответные меры, направленные на то, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы. В частности, сегодня были нанесены удары по трем логистическим центрам в разных регионах РФ: в Сарапуле, Казани и Волгограде на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров.



В Краснодарском крае поражен морской терминал. Расстояние до объекта от линии фронта — около 270 километров. Также на расстоянии почти 480 километров от линии боевого столкновения был поражён НПЗ в Волгоградском регионе. Были попадания в акватории Азовского моря.



Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как необходимо для достижения мира. Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины.

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