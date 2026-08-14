Зеленський заявив, що Україна готує контрзаходи на плани РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Учасники визначили потреби в озброєнні та фінансуванні Сил оборони й безпеки України на осінньо-зимовий період. Також розвідка надала оновлену інформацію про плани Росії, у відповідь на які Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 14 серпня.

Фінансування та озброєння

За словами Зеленського, ключовим питанням засідання Ставки стало фінансування, необхідне для Сил оборони та безпеки України на осінньо-зимовий період. Під час засідання визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї.

Окрему увагу приділили прискоренню виробництва українських ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Водночас розвідка надала президенту оновлені дані щодо подальших планів Росії.

"Провів Ставку. Ключове питання — фінансування, яке потрібне для наших Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи", — написав глава держави.

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Президент також повідомив про щотижневий аналіз результатів санкцій проти Росії. Йдеться про далекобійні санкції та санкції середньої дальності.

За його словами, визначений план санкцій виконується. Україна водночас оперативно коригує пріоритети, щоб її спроможності повністю відповідали необхідності досягнення всіх цілей санкційного плану.

"У щотижневому форматі аналізуємо результати далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності. Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", — поінформував лідер.

Операції щодо колаборантів

Окремо Зеленський повідомив про доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка щодо виконання рішень Ставки та РНБО. Також було визначено напрямки, які потребують додаткової уваги.

Крім того, спеціальні служби доповіли про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йшлося про Севастополь та осіб, які, за словами президента, беруть участь у російських ударах проти України та українців.

"Ігор Клименко доповів про стан виконання рішень Ставки і РНБО та напрямки, які потребують додаткової уваги. Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в російських ударах проти України і українців. Відповідальність колаборантів неминуча. Слава Україні!", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія щодоби скидає на прифронтові українські громади близько 220 керованих авіабомб. Внаслідок нічної атаки 14 серпня загинули троє людей, серед них дитина, ще понад два десятки постраждали. Зеленський закликав посилити тиск на виробників зброї та ланцюги постачання іноземних компонентів для РФ.

Новини.LIVE також писали, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу за участі США. Зеленський наголосив, що домовленості мають передбачати надійні гарантії безпеки та достатній тиск на Росію. Президент також заявив, що Україна не погодиться на передачу Росії територій Донбасу.