Зеленский заявил, что Украина готовит контрмеры в ответ на планы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего. Участники определили потребности в вооружении и финансировании Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Также разведка предоставила обновленную информацию о планах России, в ответ на которые Украина готовит противодействие и асимметричные контрмеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 14 августа.

Финансирование и вооружение

По словам Зеленского, ключевым вопросом заседания Ставки стало финансирование, необходимое для Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. В ходе заседания были определены основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия.

Особое внимание уделили ускорению производства украинских ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков. В то же время разведка предоставила президенту обновленные данные о дальнейших планах России.

"Провел заседание Ставки. Ключевой вопрос — финансирование, необходимое для наших Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Определили основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков. Разведка предоставила обновленную информацию о планах России — готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры", — написал глава государства.

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Президент также сообщил о еженедельном анализе результатов санкций против России. Речь идет о дальнодействующих санкциях и санкциях средней дальности.

По его словам, утвержденный план санкций выполняется. Украина при этом оперативно корректирует приоритеты, чтобы ее возможности полностью соответствовали необходимости достижения всех целей санкционного плана.

"Еженедельно анализируем результаты далекобойных санкций против России, а также санкций средней дальности. Утвержденный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", — сообщил лидер.

Операции в отношении коллаборационистов

Отдельно Зеленский сообщил о докладе секретаря СНБО Игоря Клименко о выполнении решений Ставки и СНБО. Также были определены направления, требующие дополнительного внимания.

Кроме того, спецслужбы доложили о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборационистов на временно оккупированных территориях. В частности, речь шла о Севастополе и лицах, которые, по словам президента, участвуют в российских ударах против Украины и украинцев.

"Игорь Клименко доложил о ходе выполнения решений Ставки и СНБО, а также о направлениях, требующих дополнительного внимания. Был также отдельный доклад спецслужб о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборационистов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах против Украины и украинцев. Ответственность коллаборационистов неизбежна. Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия ежесуточно сбрасывает на прифронтовые украинские населенные пункты около 220 управляемых авиабомб. В результате ночной атаки 14 августа погибли три человека, среди них ребенок, еще более двух десятков пострадали. Зеленский призвал усилить давление на производителей оружия и цепочки поставок иностранных компонентов для РФ.

Новини.LIVE также писали, что Украина подготовила новые предложения по мирному процессу с участием США. Зеленский подчеркнул, что договоренности должны предусматривать надежные гарантии безопасности и достаточное давление на Россию. Президент также заявил, что Украина не согласится на передачу России территорий Донбасса.