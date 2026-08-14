Обстрелы 10 регионов Украины: Зеленский рассказал о последствиях и выступил с заявлением

Ежедневно по фронту летит 220 КАБ: Зеленский обратился к миру
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Дата публикации 14 августа 2026 10:49
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Ночная атака российских войск 14 августа унесла жизни ребенка и еще двух взрослых в двух областях Украины, более двух десятков человек получили ранения. Россия значительно расширила применение управляемых авиационных бомб при атаках на Украину. Так, российская авиабомба разрушила подъезд многоэтажного дома в Краматорске с первого по шестой этаж.
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