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Главная Новости дня Ежедневно по фронту летит 220 КАБ: Зеленский обратился к миру

Ежедневно по фронту летит 220 КАБ: Зеленский обратился к миру

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 10:49
Обстрелы 10 регионов Украины: Зеленский рассказал о последствиях и выступил с заявлением
Срочная новость

Ночная атака российских войск 14 августа унесла жизни ребенка и еще двух взрослых в двух областях Украины, более двух десятков человек получили ранения. Россия значительно расширила применение управляемых авиационных бомб при атаках на Украину. Так, российская авиабомба разрушила подъезд многоэтажного дома в Краматорске с первого по шестой этаж.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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