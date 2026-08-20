Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны ударили по НПЗ "Танеко" в Татарстане и объектам на Кубани

Дроны ударили по НПЗ "Танеко" в Татарстане и объектам на Кубани

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 08:32
Беспилотники атаковали подстанцию 500 кВ Тамань и нефтеперерабатывающий завод в Татарстане
НПЗ в Нижнекамске. Фото: российские СМИ

В ночь на 20 августа беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в татарстанском Нижнекамске и ряду важных энергетических объектов в Краснодарском крае России. Из-за ударов по подстанции «Тамань» и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электричеством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где публиковались фото и видео взрывов.

Россию и ВОТ атаковала масса дронов

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали масштабные сбои в электроснабжении после ночной серии авиаударов по ключевой энергетической и нефтяной инфраструктуре в российских регионах.

На территории Кубани под ударом оказались сразу два важных объекта: морской нефтяной терминал "Таманьгазнафта" и магистральная электрическая подстанция "Тамань" мощностью 500 кВ, расположенная в Краснодарском крае. Повреждение именно этого энергоузла привело к мгновенным перебоям с электричеством на Крымском полуострове.

null
Места атак дронов. Фото: Андрющенко Time

В то же время далеко за линией фронта беспилотники атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод "Танеко", работающий в городе Нижнекамск, Республика Татарстан. Это предприятие является одним из самых мощных в нефтехимической отрасли РФ, а его годовой объем переработки достигает примерно 18 миллионов тонн сырой нефти.

Читайте также:

Как сообщали ранее Новини.LIVE, ВСУ официально подтвердили успешные атаки на стратегические мощности РКЦ "Прогресс" в российской Самаре. Согласно обновленным сводкам, удары пришлись на производственные площади, где изготавливают силовые установки для космических ракет семейства «Союз».

Параллельно в России усугубляется топливный кризис из-за дефицита на внутреннем рынке. Это вызвало ажиотажный спрос среди населения.

взрыв НПЗ дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации