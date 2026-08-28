Росія хоче наростити виробництво балістичних ракет

Володимир Зеленський та Олег Іващено. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня заявив, що українська воєнна розвідка отримала оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет. За інформацією ГУР, Кремль планує масштабувати ракетне виробництво, зокрема збільшити випуск балістики.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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ГУР отримало оновлені дані про ракетну програму РФ

Зеленський наголосив, що Україна готуватиме заходи для протидії таким планам Росії. Водночас, за його словами, важливо забезпечити посилення санкційної підтримки з боку міжнародних партнерів.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

За даними начальника ГУР Олега Іващенка, без іноземних комплектуючих РФ не здатна реалізувати всі пункти своєї ракетної програми.

"Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане", — наголосив глава держави.

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Окремо Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по російській військовій промисловості. Зокрема, після атак по підприємству "Комбінат "Каменський"" у Ростовській області Росія втратила значну частину потужностей із виробництва твердопаливних двигунів для ракет.

Також ГУР фіксує суттєві економічні втрати Росії. Згідно з внутрішніми документами РФ, лише за цей місяць окремі складові російського експорту скоротилися на 80%. Це безпосередньо позначається на доходах федерального та регіональних бюджетів країни-агресорки.

За словами президента, українські удари також вплинули на можливості російського Чорноморського флоту. Кораблі РФ фактично заблоковані в Новоросійську та не можуть повноцінно діяти в морі. Через нездатність флоту забезпечувати конвоювання торговельного і тіньового флоту Росія розглядає можливість озброєння цивільних суден. Йдеться, зокрема, про стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та залучення військового персоналу. Україна готує відповідні заходи реагування на мілітаризацію судноплавства.

Крім того, українська розвідка має дані про зупинку одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородської області. Підприємство щороку переробляло близько 17 мільйонів тонн нафти. У ГУР також підтверджують вплив українських ударів на інші підприємства нафтової галузі РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 28 серпня заявив, що за минулу добу українські військові уразили низку важливих об’єктів на території Росії. Зокрема, Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Ярославській області, який розташований приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європейський Союз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти Росії. До обмежувальних списків можуть додати близько 1600 фізичних осіб та компаній.