Санкції ЄС проти РФ: у новий список можуть додати 1600 цілей

Кая Каллас. Фото: Reuters

Європейський Союз планує найбільше від початку повномасштабного вторгнення Росії розширення санкційних списків. До них можуть додати близько 1600 фізичних осіб і компаній, значна частина яких пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.

Про це "Радіо Свобода" повідомив дипломат ЄС, знайомий із процесом підготовки санкційних пропозицій, передає Новини.LIVE.

ЄС готує нове масштабне розширення санкцій проти Росії

Очікується, що відповідні пропозиції представлять послам країн Євросоюзу в Комітеті постійних представників на початку вересня. Остаточно затвердити розширення списків планують у жовтні.

Водночас нові обмеження не передбачатимуть окремого секторального санкційного пакета. Йдеться саме про внесення додаткових фізичних і юридичних осіб до вже чинних санкційних списків ЄС.

Європейська служба зовнішніх дій також планує зробити процес оновлення санкцій регулярним. Нові пропозиції щодо персональних обмежень хочуть готувати щомісяця та, за можливості, затверджувати на кожному засіданні Ради ЄС із закордонних справ. У вересні, за словами дипломата, окремо можуть запропонувати санкції проти людей та організацій, яких пов’язують із порушеннями прав людини та російськими гібридними операціями.

Про підготовку масштабного розширення санкційних списків раніше заявляла верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Цієї осені я представлю наймасштабніший список санкцій від початку війни. Якщо його буде ухвалено, кількість російських осіб, компаній та організацій, на які поширюються санкції, одразу зросте на третину", – сказала Каллас.

За словами Каллас, попередні санкції вже завдали Росії економічних збитків на понад один трильйон євро. Вона також наголошувала, що санкційний тиск на Москву має зберігатися доти, доки Росія не припинить війну проти України.

Водночас у ЄС наразі не очікують, що нове розширення списків автоматично поверне всі секторальні обмеження, які не увійшли до 21-го пакета санкцій, ухваленого в липні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 липня Сенат США підтримав законопроєкт Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії та Ірану. За документ проголосували 86 сенаторів, проти — 12, а за голосуванням із гостьової галереї Капітолія спостерігав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 серпня глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила про запровадження санкцій проти однієї з оборонних компаній. Причиною обмежень стало постачання її продукції російському військово-промисловому комплексу.