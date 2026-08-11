Канада оголосила про санкції проти оборонної компанії, яка постачала техніку до Росії

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд. Фото: Reuters

У понеділок, 10 серпня, глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що країна ввела санкції проти однієї з оборонних компаній. Причиною стало те, що компанія постачала продукцію російському ВПК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис канадської міністерки у соцмережі Х.

Що відомо про ухвалення рішення щодо санкцій

У МЗС Китаю уточнили, що йдеться про компанію Streit Group, яка є виробником бронетехніки та іншого військового обладнання.

"Канада вводить санкції проти цієї компанії після численних достовірних повідомлень, що підтверджують використання виробленої нею бронетехніки Російською національною гвардією (Росгвардією), яка бере участь у триваючій війні Росії проти України... Група компаній Streit продовжує підживлювати російську військову машину та неспровоковану й невиправдану війну режиму Путіна проти України", — йдеться в заяві.

Там додали, що нові обмеження скоротять військовий потенціал Росії, а також порушать ланцюги постачання військової техніки та обладнання Streit Group до РФ.

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"Канада залишається непохитною у своїй прихильності до суверенітету, територіальної цілісності та народу України, які продовжують захищати свою країну та свої права перед обличчям жорстокої агресії Росії", — підсумували в МЗС.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти Росії та Ірану. Документ було ухвалено більшістю голосів.

Також ми писали, що до 21-го пакету санкцій ЄС було включено помічника Путіна Володимира Мединського.