ЄС запровадив санкції проти Мединського: що відомо про новий пакет обмежень

Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

У межах 21-го пакета санкцій, затвердженого Євросоюзом, запроваджено обмеження щодо помічника російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про Володимира Мединського, який неодноразово брав участь у переговорах як представник російської сторони.

Про це повідомила пресслужба Європейського Союзу, передає Новини.LIVE.

Санкції проти Росії

Мединський є російським істориком та давнім помічником Путіна. Минулого року він очолював делегацію РФ на переговорах з Україною в Туреччині.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину "російського світу", захищав "спеціальну військову операцію" в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", — йдеться у пояснювальній колонці.

В ЄС дійшли висновку, що Мединський сприяє політиці та діям, які становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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"Володимир Мединський підтримує дії чи політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або стабільності чи безпеці в Україні, або перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні шляхом використання скоординованих маніпуляцій інформацією та втручання", — йдеться у повідомленні.

Хто ще потрапив під обмеження

У санкційному списку також опинилися:

президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі ;

; президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Як писали Новини.LIVE, посли держав ЄС схвалили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Цього разу узгодження всередині Союзу проходило надзвичайно складно через позицію Греції, яка тривалий час стримувала спільне рішення.

А український лідер Володимир Зеленський привітав ухвалення Євросоюзом 21-го пакету санкцій проти Росії. Відомо, що до нового санкційного пакета увійшли, зокрема, українські пропозиції щодо обмеження російських доходів.