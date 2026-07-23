Зеленський подякував ЄС за 21-й пакет санкцій проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським Союзом 21-го пакету санкцій проти Росії. За його словами, нові обмеження мають посилити тиск на Москву та скоротити її можливості фінансувати війну проти України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Зеленський відреагував на нові санкції ЄС проти Росії

Глава держави зазначив, що до нового санкційного пакета увійшли, зокрема, українські пропозиції щодо обмеження російських доходів. Президент також закликав зберігати єдність і продовжувати роботу над наступним, 22-м пакетом санкцій.

Президент України Володимир Зеленський також подякував Європейському Союзу та європейським лідерам за ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії. За його словами, важливим є збереження постійного тиску на Москву через її повномасштабну війну проти України.

"Дуже важливо зберігати єдність і продовжувати цей тиск. Розраховуємо, що робота над новим, 22-м пакетом буде йти активно і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну. Дякую, ЄС!", — заявив Зеленський.

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Заява Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову інші варіанти роботи у владі. Водночас Федоров заявив, що погодиться лише на посаду очільника Міноборони, оскільки саме вона дозволяє впливати на оборонні процеси.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцем і письменником Ілларіоном Павлюком. Під час зустрічі глава держави висловив вдячність за його службу та внесок у боротьбу за захист України.