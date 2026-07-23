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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком

Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 18:09
Зеленський зустрівся з Ілларіоном Павлюком та обговорив розвиток безпілотних технологій
Володимир Зеленський і Ілларіон Павлюк. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем та українським письменником Ілларіоном Павлюком. Під час розмови глава держави подякував йому за службу та внесок у захист України.

Про це він написаав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Президент обговорив із Павлюком розвиток безпілотних технологій

Основною темою зустрічі стала подальша технологізація української оборони та розвиток сучасних військових технологій.

Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком - фото 1
Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зокрема, Ілларіон Павлюк доповів президентові про використання безпілотних систем тактичного рівня, а також представив своє бачення кроків, необхідних для збереження технологічної переваги України над російською армією.

Окрему увагу співрозмовники приділили викликам, які можуть виникнути під час розвитку оборонних технологій. Зеленський зазначив, що озвучені пропозиції будуть враховані у подальшій роботі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Росія готується до нових атак і намагається посилити свій військовий потенціал. Водночас українська влада акцентує на необхідності зміцнення оборони, підготовки до опалювального сезону та створення умов для справедливого завершення війни дипломатичним шляхом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ірландія послідовно підтримує Україну у зміцненні протиповітряної оборони. Раніше Дублін уже виділив 60 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО, а тепер ухвалив рішення про надання додаткових 25 мільйонів євро для посилення захисту українського неба від російських повітряних атак.

Володимир Зеленський технології оборонні технології
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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