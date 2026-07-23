Ірландія виділить Україні 25 млн євро на ППО та підтримає вступ до ЄС — Зеленський

Мікхол Мартін і Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Ірландія виділить Україні додаткові 25 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони. Раніше Ірландія вже надала Україні 60 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО, а тепер збільшить підтримку, щоб допомогти захистити українські міста від російських атак.

Про це прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Новини.LIVE.

Ірландія збільшує допомогу Україні

Крім військової допомоги, очільник уряду Ірландії підтвердив, що під час головування його країни в Раді Європейського Союзу Дублін працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Мікхол Мартін. Фото: Getty Images

Також Ірландія підтримує подальше посилення санкційного тиску на Росію та очікує початку роботи над 22-м пакетом санкцій ЄС. Президент Володимир Зеленський подякував Ірландії за підтримку України та наголосив, що саме зараз важливо посилювати міжнародний тиск на Кремль.

"Ірландія завжди підтримувала і завжди підтримуватиме жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити її припинити цю війну", – сказав Мікхол Мартін

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Мікхол Мартін і Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Глава держави також відзначив готовність Ірландії підтримувати євроінтеграційний курс України.

Окремо Зеленський подякував уряду та громадянам Ірландії за новий пакет допомоги й постійну підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін також заявив, що Ірландія передасть Європейській комісії результати розслідування щодо імпорту російського алюмінію. За словами глави ірландського уряду, це питання належить до компетенції всього Європейського Союзу, тому зібрані матеріали буде передано до Єврокомісії.

Прем'єр пояснив, що проведене розслідування не знайшло достатніх доказів того, що російський алюміній безпосередньо використовується для виробництва озброєння, однак також не підтвердило повного припинення його постачання. Мартін зазначив, що проблема пов'язана із загальноєвропейськими ланцюгами постачання алюмінію, тому її не можна розглядати окремо від політики ЄС.

"Ми, звісно, не хочемо, щоб Росія отримувала будь-які переваги від цього. Але існують певні виклики, які стосуються всієї системи постачання алюмінію в Європейському Союзі", — сказав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 липня прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін прибув до України з офіційним візитом. У межах поїздки він проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час поїздки прем'єр-міністр Ірландії розпочав програму із вшанування пам'яті українських захисників, які загинули у війні з Росією. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий жест став символом незмінної підтримки Ірландією України та її народу.